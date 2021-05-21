СБУ завершила досудове розслідування щодо командира Чорноморського флоту РФ: у 2014 році він блокував українських воїнів у Севастополі

21 мая 2021, 13:13

Співробітники Головного слідчого управління СБУ завершили досудове розслідування щодо командира 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ, капітана 1 рангу Толмачова О.В. Він, у 2014 році, на виконання злочинних вказівок вищого керівництва Росії, організував блокування Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, повідомляє прес-служба СБУ.

За даними досудового розслідування, внаслідок дій зловмисника українська військова частина не змогла виконати обов’язки щодо охорони державного кордону України, територіального моря та внутрішніх вод.

Толмачов також забезпечив блокування підрозділами збройних сил РФ військових частин Збройних Сил України, транспортних комунікацій.

Підозрюваний сприяв безперешкодному вторгненню військовослужбовців ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим, захопленню ними адміністративних будівель і ключових об’єктів військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе оборонне і стратегічне значення.

Це призвело до порушення територіальної цілісності України та заподіяння збитків у вигляді втрати об’єктів державної власності.

Злочинні дії Толмачова О.В. кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.