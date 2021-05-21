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Общественное мнение
Криминал
21 мая 2021, 13:18

У Сватівському раионі поліцеиські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якоі загинула жінка

21 травня близько 8.00 до Сватівського районного відділу поліції надійшло повідомлення медиків смт Красноріченське про те, що по вул. Верстатобудівників некерований трактор наїхав на 80-річну жінку. В результаті отриманих травм вона померла на місці.

Виїздом на місце події поліцейські попередньо встановили, що водій трактору при намаганні привести в дію транспортний засіб, вийшов з кабіни для того, щоб перевірити двигун, але попередньо не зняв коробку передач зі швидкості. В результаті трактор самовільно рушив з місця та наїхав на жінку, яка їхала повз трактору на велосипеді.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР попередньо за кваліфікацією ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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