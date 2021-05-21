У Сватівському раионі поліцеиські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якоі загинула жінка

21 мая 2021, 13:18

21 травня близько 8.00 до Сватівського районного відділу поліції надійшло повідомлення медиків смт Красноріченське про те, що по вул. Верстатобудівників некерований трактор наїхав на 80-річну жінку. В результаті отриманих травм вона померла на місці.

Виїздом на місце події поліцейські попередньо встановили, що водій трактору при намаганні привести в дію транспортний засіб, вийшов з кабіни для того, щоб перевірити двигун, але попередньо не зняв коробку передач зі швидкості. В результаті трактор самовільно рушив з місця та наїхав на жінку, яка їхала повз трактору на велосипеді.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР попередньо за кваліфікацією ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».