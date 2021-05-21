Верховний Суд виправдав екс-начальника оперативного штабу АТО Назарова у справі про катастрофу Іл-76

21 мая 2021, 14:00

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду України виправдав колишнього начальника штабу - першого заступника керівника Антитерористичної операції, генерал-майора генштабу Збройних сил України Віктора Назарова, недбалість якого, за версією слідства, у 2014 році призвела до катастрофи літака Іл-76 і загибелі 49 українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-служба Верховного Суду в п'ятницю, ККС ВС скасував винесені судові ухвали й закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального злочину.

"Рішення суду касаційної інстанції мотивоване тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи їхній висновок про те, що Назаров В. М. мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак Іл-76-МД та загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України, є неправильним", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу було збито військово-транспортний літак Повітряних сил ЗСУ Іл-76 під час заходження на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака Іл-76. Генерал-майору Генштабу ЗСУ Віктору Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ під час їх передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 до Луганська.

У березні 2017 року Назарова було визнано винним і засуджено до семи років ув'язнення.

16 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив вирок Назарову без змін, проте його не взяли під варту, а виконання вироку було призупинено у зв'язку з поданням скарги до Верховного Суду.

11 січня 2021 року було оприлюднено спільну заяву, яку підписали екс-посли США, авторитетні американські генерали й експерти. Вони закликали українське керівництво переглянути рішення про покарання генерала Віктора Назарова. Серед 16 підписантів документа - генерал у відставці повітряних сил США Брідлав, генерали США у відставці Веслі Кларк і Бен Годжес, екс-посли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор, Роман Попадюк і Стівен Пайфер, колишній заступник генсека НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу.

17 травня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд кримінального провадження стосовно колишнього начальника штабу - першого заступника керівника Антитерористичної операції, генерал-майора генерального штабу Збройних сил України Віктора Назарова.