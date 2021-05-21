Нацрада анулювала ліцензію «Ланета» у двох містах

21 мая 2021, 15:24

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензію провайдера програмної послуги ТОВ «Мережа Ланет» у Самборі і Дрогобичі за заявою компанії. Таке рішення регулятор прийняв на своєму засіданні 20 травня.

Анульована ліцензія на аналог, цифру та IPTV. Також у цей день регулятор анулював ліцензії це трьох провайдерів за їх заявами: ПП «ТРК «Міський телевізійний центр», м. Васильків Київської обл., ТОВ «Телст», м. Стрий Львівської обл., та ФОП Дудлія В. Р., м. Бучач Тернопільської обл.

У коментарі «Детектор медіа» власник провайдера Віктор Мазур розказав, що з 2019 року «Ланет» не отримував прибутку з роботи у цих містах. А через підвищення роялті медіагрупами у цьому році на 30% бізнес там, за його словами, став збитковим.

«Після картельної змови чотирьох медіагруп у «Ланета» з 1 травня забрали контент. Це призвело до відключень абонентів і збільшення збитків по цих містах. В цих двох містах «Ланет» не мав інтернета, тому не було інших доходів щоб перекрити збитки від телебачення Наші надії,що Антимонопольний комітет своєчасно втрутиться в цю ситуацію і припинить своїм рішенням антиконкурентні узгоджені дії медіагруп не справдилися», - розказав Віктор Мазур.

Тому компанія вирішила припинити бізнес у Самборі і Дрогобичі. У решті містах, на які провайдер має ліцензії, у тому числі і у Києві, продовжить надавати послугу провайдера телебачення.