Під судом у справі Медведчука стались сутички

21 мая 2021, 15:59

Під судом зібралося близько сотні молодих людей спортивної зовнішності. Одна частина представляє націоналістичні організації, друга - "групу підтримки" Віктора Медведчука. Їх розділяє кордон поліції спеціального призначення.

Орієнтовно о 12:40 група націоналістів почала скандувати "Ану-ка, давай-ка, у***вай звідси!" (кричалка футбольних ультрас, - ред.) і кидати в опонентів димові шашки і пляшки.

Прихильники Медведчука кидали предмети в відповідь. Втім противники не змогли прорвати кордон поліції, тому сутичка не перетворилися на пряме зіткнення.

На даний момент ситуації під судом спокійна. Поліція підтягла підкріплення на місце подій.

Зазначимо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляцію на цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Йому і Тарасу Козаку інкримінують дві статті Кримінального кодексу України:

держзраду (ст. 111),

порушення законів і звичаїв війни (ст. 438).