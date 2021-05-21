В Україні стартувало ЗНО-2021

21 мая 2021, 10:09

В Україні в п'ятницю, 21 травня, стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим проведуть тестування з хімії. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки (МОН).

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.

Допуск учасників починається о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого вказано у сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яку учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось із документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.

У МОН наголосили, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.