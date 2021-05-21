Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
21 мая 2021, 17:01

"Суд" у Криму засудив українця Яцкіна до 11 років суворого режиму

"Суд" у Криму виніс вирок українцю Івану Яцкіну, визнавши його винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з обмеженням волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - заявила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх політичних в'язнів.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: