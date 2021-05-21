Грозові дощі та до +28 тепла: якою буде погода в Україні на вихідні

21 мая 2021, 18:17

Протягом вихідних синоптичні процеси над Україною чергуватимуться. В суботу буде більш сонячна погода, а вже ввечері прогнозують грозові дощі, повідомив Гідрометцентр.

Так, найближчої ночі у східних та Запорізькій областях, а завтра вдень у більшості західних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 6-13 градусів, вдень 19-25 градусів.

В неділю, 23 травня, у західних, північних та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ, 24 травня у більшості областей країни невеликі, місцями помірні дощі з грозами, в Чернігівській та Сумській області значні дощі; температура вночі 8-15 градусів, вдень 18-24 градусів, 23 травня на півдні та сході країни до 28 градусів.