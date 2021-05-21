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Общественное мнение
Общество
21 мая 2021, 09:30

Прикордонники Латвії виявили вісьмох українців з підробленими COVID-тестами

До Латвії намагалися потрапити 11 громадян з фальшивими тестами на COVID-19. Серед них вісім українців, пише Delfi.

У Бауському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і один з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще два литовці, зазначає видання.

Проти чотирьох українців розпочато адміністративне діловодство, ще чотирьох притягнули до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Україні продавали підроблені негативні COVID-тести. Щодня ділки збували до 10 підробок. Їхня вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, але в середньому становила одну тисячу гривень.

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