У Луїзіані під час повені загинули п'ятеро людей

В американському штаті Луїзіана проливні дощі спровокували повінь. Евакуйовано кілька сотень людей. Стихія забрала життя п'яти людей, пише NBC News.
За словами губернатора штату Джона Бела Едвардса, чотири людини потонули в своїх автомобілях, коли намагалися проїхати затоплені райони.
"Будь ласка, не робіть цього. Розвертайтеся і не тоніть", - звернувся губернатор до місцевих жителів.
Ще однією жертвою стихії став 46-річний пацієнт. Він був на апараті ШВЛ, коли відключилася електроенергія, зазначив коронер округу Верміліон.
Метеорологи попереджають, що дощі триватимуть.