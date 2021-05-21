У Луїзіані під час повені загинули п'ятеро людей

21 мая 2021, 10:23

В американському штаті Луїзіана проливні дощі спровокували повінь. Евакуйовано кілька сотень людей. Стихія забрала життя п'яти людей, пише NBC News.

За словами губернатора штату Джона Бела Едвардса, чотири людини потонули в своїх автомобілях, коли намагалися проїхати затоплені райони.

"Будь ласка, не робіть цього. Розвертайтеся і не тоніть", - звернувся губернатор до місцевих жителів.

Ще однією жертвою стихії став 46-річний пацієнт. Він був на апараті ШВЛ, коли відключилася електроенергія, зазначив коронер округу Верміліон.

Метеорологи попереджають, що дощі триватимуть.