Вакцину Pfizer дозволили зберігати за плюсової температури

21 мая 2021, 10:38

Канадські медики встановили, що COVID-вакцина виробництва Pfizer/BioNTech може безпечно зберігатися при значно вищій температурі, ніж вважалося раніше. Про це заявили в департаменті охорони здоров'я Канади.

"Департамент охорони здоров'я Канади авторизував запит Pfizer/BioNTech, дозволивши зберігати COVID-вакцини при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія в місці використання терміном до одного місяця", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що "така зміна створить більше можливостей для зберігання вакцини Pfizer/BioNTech і сприятиме гнучкості в її поширенні".

У департаменті пояснили, що це рішення ґрунтується на нових даних компанії-розробника вакцини.

"З моменту первинної авторизації вакцини виробник продовжив здобувати додаткові довгострокові дані про стабільність продукту при різних умовах", - зазначили в департаменті охорони здоров'я Канади.

Там додали, що після цього дослідження Pfizer надав додаткові дані на користь більш гнучких умов зберігання.

Як відомо, необхідність транспортування і зберігання при дуже низьких температурах була одним з основних недоліків вакцини Pfizer і ускладнювала її використання. Нововведення може вплинути на розгортання вакцинації.

За кілька днів до цього Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що невідкриті флакони вакцини Pfizer після розморожування можна зберігати в холодильнику до місяця. Це набагато довше, ніж рекомендувалося раніше - 5 діб.