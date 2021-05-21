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Происшествия
21 мая 2021, 11:36

Перемир'я Ізраїлю і ХАМАС зберігається

Перемир'я, що набрало чинності в ніч на п'ятницю, 21 травня, між Ізраїлем і сектором Газа зберігається. Про це повідомив представник ізраїльської армії бригадний генерал Хідаят Зільберман, пише The Jerusalem Post.

Він зазначив, що з другої години ночі по Ізраїлю не було випущено жодної ракети.

У зв'язку з цим Ізраїль зняв обмеження на пересування по дорогах по периметру сектора Газа. Поліція забороняла рухи в цих районах через загрозу обстрілу радикалами ХАМАС.

З ранку п'ятниці траси між населеними пунктами по периметру кордону з сектором Газа, почали відкриватися для руху в обидва боки.

Військовий також повідомив, що армія найближчим часом проведе аналіз обстановки і вирішить, чи потрібно знімати інші обмеження.

Зільберман додав, що велика частина армійських підрозділів, передислокованих до кордону з Газою, поки ще перебуває там.

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