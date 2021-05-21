Грузія почала виводити свої війська з Афганістану

22 мая 2021, 08:59

Міністерство оборони Грузії почало виводити свої війська з Афганістану. Вони там перебували в рамках місії НАТО. Про це повідомляє видання " Ехо Кавказу".

Контингент Грузії брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" під командуванням Німеччини в Мазарі-Шаріфі, на базі "Мармаль", і виконував завдання швидкого реагування.

З Афганістану вже повернулася зведена рота 3-ї піхотної бригади західного командування.

Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочене до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.