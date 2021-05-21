У Києві проходить акція за права трансгендерів

22 мая 2021, 14:33

У центрі Києва на Михайлівській площі проходить акція на підтримку прав трансгендерів. Її учасники планують провести мітинг і марш.

Зазначено, що правоохоронці посилили заходи безпеки. Військовослужбовці Національної гвардії вишикувалися в квадрат 50х50 метрів і з чотирьох сторін місце збору учасників акції. Вони з'явилися близько 13:00 в кількості приблизно 40-50 осіб і включили танцювальну музику.

Там же зібралася і невелика група представників націоналістичних організацій, які паралельно проводять протест проти маршу трансгендерів. Противники маршу трансгендерів хочуть провести богослужіння.

"З нами Бог, закликаю всіх віруючих, приєднатися до нашої молитви за цінності які нам заповів Господь, тільки Він наша опора, щоб ми стали народом, а не полігоном для досліджень", - заявив один з організаторів протесту проти маршу трансгендерів.

Незабаром до Михайлівської площі наблизилася колона радикалів. Правоохоронці вибудували кордон між радикалами і учасниками маршу трансгендерів.