Поліція з’ясовує обставини загибелі 18-річного жителя Бердичівського району © Головне управління Національної поліції в Житомирській області: http://zt.npu.gov.ua/news/novini-z-rajoniv/policziya-z-yasovuje-obstavini-zagibeli-18-richnogo-zhitelya-berdichiv

22 мая 2021, 15:17

Правоохоронці вже встановили особу загиблого - це 18-річний житель Вчерайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.

У Житомирській області на залізничній станції на даху одного з вантажних вагонів виявили обгоріле тіло 18-річного хлопця. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в суботу, 22 травня.

"Увечері 21 травня в Бердичівський райвідділ поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на вантажному вагоні. На залізничній станції Бровки-Перші, в Андрушівському районі, на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних проводів, було виявлено обгоріле тіло людини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого - це 18-річний житель Вчерайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району Житомирської області.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Зараз йде з'ясування всіх причин і обставин події.