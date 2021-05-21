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Политика
22 мая 2021, 15:47

Польща купить партію ударних дронів у Туреччині

Угоду на купівлю безпілотників підпишуть під час візиту до Туреччини польського президента Анджея Дуди.

Влада Польщі ухвалила рішення про купівлю у Туреччині 24 ударних безпілотників, озброєних протитанковими ракетами. Про це сказав міністр оборони Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо.

"Це Bayraktar", - сказав він, пояснивши, що це ударні БПЛА, "зарекомендували себе у війнах на сході" Європи і використовувалися на Близькому Сході.

"В армію надійде зброя, яка досі не була на озброєнні польських ЗС, перевірена зброя, ефективна зброя, зброя, яке відлякує агресора", - зазначив Блащак.

За його словами, угода на купівлю дронів буде підписана під час візиту до Туреччини президента Польщі Анджея Дуди, що розпочинається в понеділок.

"Перший комплект надійде в польську армію через рік, у 2022 році", - сказав міністр, наголосивши, що в рамках контракту республіка отримає також "логістичний і навчальний пакет".

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