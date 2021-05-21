На Донбасі сепаратисти обстріляли цивільних

22 мая 2021, 16:39

На Донбасі сепаратисти з мінометів калібру 120 мм обстріляли житловий будинок - господар врятувався, бо встиг вчасно вибігти на подвір'я. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у суботу, 22 травня.

Під обстріл потрапив приватний сектор у Пісках. О 6:55 у двір одного з місцевих жителів потрапила міна. Вибухова хвиля вирвала ворота і пошкодила огорожу.

"Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна потрапила в будинок, пробила дах і вибухнула на горищі, в результаті чого було зруйновано стелю вітальні і пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію інциденту. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.