У Львівській області при стрільбі поранили поліцейського і двох лісничих

22 мая 2021, 17:42

У Львівській області з вогнепальної зброї поранили поліцейського і двох лісничих. Про це повідомляє Нацполіція в суботу, 22 травня.

Напередодні близько 22:40 в поліцію надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП ​​Бродівський лісгосп виявлено підводу з колодами.

"У лісовому масиві поблизу села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи "сосна". Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідомий здійснив постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих - 34-річного майстра лісу і 49-річного інженера лісового господарства. Після цього зловмисник зник на мотоциклі", - сказано в повідомленні.

В результаті поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізували, а працівники лісової охорони після огляду медиків відмовилися від госпіталізації. Наразі загрози життю поранених немає.

Незабаром поліція встановила особу зловмисника, який стріляв у людей. Ним виявився 19-річний місцевий житель, його затримали. Як з'ясувалося, постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.