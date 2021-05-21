Під Одесою силовики вчилися протидіяти тергрупам і диверсантам

Під Одесою в місті Южне 20-21 травня проходили тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Силовики відпрацьовували протидію потенційним посяганням терористичним групам і диверсантам, повідомляє МВС.
Навчання проводилося Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області.
"Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії", - розповіли в МВС.
У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Южного Одеського територіального управління НГУ "ОМЕГА".