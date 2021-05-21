Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 мая 2021, 09:42

Pfizer поставить бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від COVID-19

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною державам з невеликим доходом 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.

Про це оголосив голова правління і головний керівник Pfizer Альберт Бурла, передає Financial Post.

"Pfizer і BioNTech зобов'язуються надати 2 млрд доз наших вакцин проти COVID-19 країнам із середнім і низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців", - заявив Бурла в ході Всесвітнього саміту з питань охорони здоров'я.

Він уточнив, що 2 млрд доз будуть розподілені між бідними безкоштовно, а державами із середнім і низьким доходом - за зниженою ціною. Перший мільярд доз планується поставити до кінця 2021 року.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: