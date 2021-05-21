Для ЗСУ розроблять авто підвищеної прохідності на заміну застарілим УАЗам

22 мая 2021, 11:47

Міністерство оборони продовжує послідовну роботу зі створення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб українського війська. Про відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи (ДКР) оголошено у березні 2021 року.

Упродовж п’яти діб учасники мають оцінити спроможності втілити у металі технічні вимоги замовника в термін до 1 вересня поточного року та поінформувати Міноборони про готовність виконати цю роботу.

Днями відбулася чергова нарада з цієї тематики, під час якої потенційні виконавці цієї ДКР отримали тактико-технічні завдання, розроблені у ЦНДІ ОВТ ЗС України. Впродовж п’яти діб учасники мають оцінити свої спроможності щодо здатності втілити у металі технічні вимоги замовника в термін до 1 вересня поточного року та поінформувати Міноборони про готовність виконати цю роботу.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника відділу розробок і закупівлі автомобільного та бронетанкового озброєння та техніки Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України полковника Миколи Євстратенка, вже цього року оборонне відомство має укласти державний контракт на закупівлю створеного легкового автомобіля підвищеної прохідності. Відповідні кошти на зазначені цілі передбачено.

Новий легковий автомобіль створюватимуть на заміну наявній лінійці УАЗів. Адже вони виготовлені ще за радянських часів і є як морально, так і фізично застарілими та не відповідають сучасним вимогам щодо автівок такого класу. До того ж через брак запчастин дедалі частіше виникають складності з їхнім ремонтом.

За матеріалом АрміяІнформ.