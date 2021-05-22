У Хмельницькій області впала повітряна куля, є жертви

23 мая 2021, 08:22

В результаті падіння повітряної кулі в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області одна людина загинула і ще п'ятеро отримали травми. Про це в суботу, 22 травня, повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Уточнюється, що трагедія сталася напередодні поблизу с. Кульчіївці Кам'янець-Подільського району. На борту повітряної кулі знаходився пілот і п'ятеро пасажирів - жителі Хмельницького і Кам'янець-Подільського.

"Одна людина загинула, ще п'ять осіб, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції почали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України - порушення правил повітряних польотів.

Працівники на місці події з'ясовують всі деталі падіння.