23 мая 2021, 14:18 Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч В Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19. Напередодні фіксувалося 4 606 випадків. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. За даними прес-служби, за останню добу госпіталізовано - 1 701 особу; летальних випадків - 89; одужало - 8 937 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 182 521 особа; одужало - 1 950 562 особи; летальних випадків - 49 368; проведено ПЛР-тестувань - 10 013733. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях. За добу протестовано: методом ПЛР - 16 285 осіб, методом ІФА - 3 730 осіб, експрес-тестами - 14 491 особа. Твитнуть Загрузка... Загрузка...