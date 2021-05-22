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Общественное мнение
Общество
23 мая 2021, 14:18

Кількість випадків COVID-19 в Україні за останню добу впала до 2,5 тисяч

В Україні останню добу, 22 травня, зафіксовано 2 533 нових випадків захворювань на COVID-19. Напередодні фіксувалося 4 606 випадків.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними прес-служби, за останню добу госпіталізовано - 1 701 особу; летальних випадків - 89; одужало - 8 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 182 521 особа;

одужало - 1 950 562 особи;

летальних випадків - 49 368;

проведено ПЛР-тестувань - 10 013733.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР - 16 285 осіб, методом ІФА - 3 730 осіб, експрес-тестами - 14 491 особа.

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