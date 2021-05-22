АЗС зобов’язали опустити ціни на бензин нижче 30 грн: оприлюднена нова максимальна ціна

23 мая 2021, 10:11

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни знижені для бензину 25,22 гривень до 24,84 гривень за літр. Для дизельного пального ціни залишилися на рівні 20,89 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, дизельного пального - 27,89 гривень за літр.