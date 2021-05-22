23 мая 2021, 08:59

Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про так званий "індійський" штам коронавірусу. Про це в суботу, 22 травня, з посиланням на лист відомства повідомила Hindustan Times.

У листі, який направило Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії, уточнюється, що Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно не давала таку назву жодному штаму. Водночас є штам B.1.618, який виявили в східному індійському штаті Західна Бенгалія.

"Немає такого варіанту COVID-19. ВООЗ не пов'язала термін "індійський" штам з варіантом коронавірусу B.1.617 ні в одному своєму повідомленні", - зазначили в Міністерстві і пояснили, що немає підстав для того, щоб називати штам "індійським".

За словами джерела видання, в уряді Індії вважають, що згадки "індійського варіанту вірусу" викликають нерозуміння і завдають шкоди іміджу країни.

Водночас в регіональному бюро ВООЗ для країн Південно-Східної Азії також зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я "не позначає віруси або штами назвами країн, в яких вони вперше були зареєстровані".

"Ми звертаємося до них за їхніми науковими назвами і просимо всіх робити те ж саме для однаковості", - заявили в ньому.

На початку травня Індія била світові рекорди за кількістю тих, які заразилися коронавірусом за добу. На піку, 7 травня, добовий приріст тих, які заразилися COVID-19, перевищив 414 тис. осіб.