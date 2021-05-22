У МВС розповіли, коли поліцейські мають право обшукувати українців

23 мая 2021, 09:37

Поліцейські мають право обшукувати громадян в інтересах безпеки суспільства, заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24.

Також Геращенко назвав деякі підстави, які дозволяють правоохоронцям проводити огляд особистих речей українців.

"Наприклад, людина, яка говорить: "Я був у клубі, і мені там якийсь чоловік пропонував наркотики". Отож, поліцейські можуть почати перевірку цієї людини, сказати: "Надійшла інформація, що у вас нібито є наркотики, покажіть, що у вас є", - навів приклад заступник голови МВС.

За його словами, в таких випадках "копи" просто не мають права не реагувати.

"Це потрібно зробити, або сказати: "ок, нам сказали, що та людина торгує наркотиками, і ми будемо просто сидіти, тільки б про нас ніхто не написав?" - запитує Геращенко.

В якості ще однієї підстави він назвав випадки зі зверненням до правоохоронців громадян, які стали жертвами пограбування, крадіжки, або заявляють про правопорушення.

"Наприклад, у вас вкрали гаманець, ви кричите: "Зупиніть людину!" Хтось когось зупинив, але ви не бачили, хто саме у вас вкрав гаманець. Потрібно у нього провести поверхневий огляд? Чи ми не будемо цього робити?" - каже Геращенко.

Заступник міністра наголосив на тому, що головне - це "інтереси безпеки суспільства з повагою до прав людини".

"Чесним людям нема чого приховувати", - резюмував він.