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Общественное мнение
Происшествия
23 мая 2021, 09:59

Стрілянина в Умані: постраждали два громадянина Ізраїлю

В Умані, Черкаська область, двоє громадян Ізраїлю постраждали в результаті стрілянини. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону в суботу, 22 травня.

"Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян отримали поранення і були госпіталізовані в лікарню. Поліцейські встановлюють особу, причетну до злочину", - сказано в повідомленні.

Повідомлення про стрілянину на вулиці Софії Перовської надійшло в поліцію о 15:00. В результаті інциденту постраждали двоє громадян Ізраїлю, їх госпіталізували на швидкій.

Тепер правоохоронці оглядають місце події, вилучають речові докази, опитують свідків, а також встановлюють особу зловмисника, який зник до приїзду поліції.

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