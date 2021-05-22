Збитий МАУ: Канада назвала план дій щодо Ірану

23 мая 2021, 10:29

Канадські родичі жертв катастрофи літака МАУ можуть ще не скоро отримати компенсації від Ірану. Про це повідомляє ВВС у суботу, 22 травня.

Як нагадав канадський дипломат Майкл Боцюрків, Вищий суд провінції Онтаріо визнав, що Іран навмисно позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ. Тепер варто чекати рішення суду про суму компенсації, яку Іран повинен виплатити сім'ям загиблих. Позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів.

Однак, за прогнозами дипломата, після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Також труднощі можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають в Канаду, тому потрібно шукати інші компенсатори.

"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це зажадає співпраці з іншими країнами", - пояснив Боцюрків.

За його словами, отримати компенсації буде важко.

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - підсумував дипломат.