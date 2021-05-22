Румунія передасть Україні партію COVID-вакцини до кінця місяця

23 мая 2021, 09:06

Румунія має намір передати Україні партію вакцини від коронавірусу вже в кінці травня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу в суботу, 22 травня.

"В кінці травня в рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу", - сказав Боднар.

Крім того, актуальним залишається питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

"Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача буде відбуватися частинами", - додав Боднар.

За словами заступника міністра, Польща протягом певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.