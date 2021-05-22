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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
23 мая 2021, 11:33

США очікують продовження міцної співпраці з Україною на морі

Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на море. Національний день мореплавання відзначають в Сполучених Штатах 22 травня.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

У посольстві згадали візит катера берегової охорони США Hamilton в порт Одеси 10 травня.

"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" до Одеси і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США і України", - йдеться в повідомленні.

Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов в Чорне море з 2008 року. Останній раз Чорне море відвідував катер USCGC Dallas.

У відповідь на візит американського катера Чорноморський флот РФ відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер "Москва".

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