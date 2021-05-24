Вакцинацію призупинили в 12 регіонах України

Всього від початку вакцинної кампанії в Україні було проведено 1 054 139 щеплень від COVID-19.
В Україні за минулу добу було зроблено 1 325 щеплень від коронавірусу COVID-19, що істотно нижче від вчорашнього показника. При цьому в Києві і 10 областях вакцинація взагалі не проводилася. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 24 травня.
Зазначено, що першу дозу отримала 321 людина, а ще 1 004 - були щеплені повторно. У неділю в країні працювали лише 28 мобільних бригад і 17 пунктів вакцинації.
Всього від початку щеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 978 352 особи. Отримали дві дози - 75 787. Всього проведено 1 054 139 щеплень.
Станом на 24 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 584 464 людей.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза)
Київ - 0
Вінницька область - 0
Волинська область - 10
Дніпропетровська область - 0
Донецька область - 11
Житомирська область - 10
Закарпатська область - 18
Запорізька область - 2
Івано-Франківська область - 0
Київська область - 44
Кіровоградська область - 13
Луганська область - 0
Львівська область - 9
Миколаївська область - 0
Одеська область - 130
Полтавська область - 0
Рівненська область - 10
Сумська область - 4
Тернопільська область - 40
Харківська область - 0
Херсонська область - 0
Хмельницька область - 0
Черкаська область - 0
Чернівецька область - 20
Чернігівська область - 0