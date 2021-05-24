Вакцинацію призупинили в 12 регіонах України

24 мая 2021, 12:28

Всього від початку вакцинної кампанії в Україні було проведено 1 054 139 щеплень від COVID-19.

В Україні за минулу добу було зроблено 1 325 щеплень від коронавірусу COVID-19, що істотно нижче від вчорашнього показника. При цьому в Києві і 10 областях вакцинація взагалі не проводилася. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 24 травня.

Зазначено, що першу дозу отримала 321 людина, а ще 1 004 - були щеплені повторно. У неділю в країні працювали лише 28 мобільних бригад і 17 пунктів вакцинації.

Всього від початку щеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 978 352 особи. Отримали дві дози - 75 787. Всього проведено 1 054 139 щеплень.

Станом на 24 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 584 464 людей.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза)

Київ - 0

Вінницька область - 0

Волинська область - 10

Дніпропетровська область - 0

Донецька область - 11

Житомирська область - 10

Закарпатська область - 18

Запорізька область - 2

Івано-Франківська область - 0

Київська область - 44

Кіровоградська область - 13

Луганська область - 0

Львівська область - 9

Миколаївська область - 0

Одеська область - 130

Полтавська область - 0

Рівненська область - 10

Сумська область - 4

Тернопільська область - 40

Харківська область - 0

Херсонська область - 0

Хмельницька область - 0

Черкаська область - 0

Чернівецька область - 20

Чернігівська область - 0