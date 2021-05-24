Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
24 мая 2021, 13:03

З'явився фрагмент розмови диспетчера мінського аеропорту з пілотом Ryanair

Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

Розмова відбувалася англійською мовою. Нижче наводиться фрагмент розмови диспетчера і пілота літака.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилину. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Де ви виявили цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.

Літаку було наказано летіти до аеропорту Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче, пише видання.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: