З'явився фрагмент розмови диспетчера мінського аеропорту з пілотом Ryanair

24 мая 2021, 13:03

Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

Розмова відбувалася англійською мовою. Нижче наводиться фрагмент розмови диспетчера і пілота літака.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилину. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Де ви виявили цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.

Літаку було наказано летіти до аеропорту Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче, пише видання.