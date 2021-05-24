Мораторій призвів до крадіжки сільгоспземель площею майже як два півострови Крим, ми зробимо все для їх повернення - Зеленський

24 мая 2021, 12:45

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення призвів до крадіжки земельних територій площею майже як два півострови Крим, і Україна зробить усе для їх повернення.

"У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, і інше", - заявив Зеленський, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в понеділок у Києві.

За словами Зеленського, попередня влада позбавила громадян України конституційного права власності на землю.

"Майже 20 років з боку влади було все що завгодно, окрім справ. Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на трибуні Верховної Ради, лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон, але, що найстрашніше, вони позбавили 7 млн громадян України їхнього конституційного права власності на землю. Люди не могли розпоряджатися землею, не могли купувати, продавати або заповідати її, як це робиться у багатьох країнах світу... Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі або Північній Кореї", - зазначив президент.

"За час дії мораторію помер майже 1 млн землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою у Європі", - додав він.

Глава держави також зазначив, що, за попередніми розрахунками, було незаконно привласнено близько 5 млн гектарів державних земель України.

"Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть розпочати обговорення відповідних законів. Натомість їм вдалося утворити всередині країни офшор площею понад 8 млн га - сірий тіньовий ринок, де землю дуже легко купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків, офіційного працевлаштування і гарантій для людей", - сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що "сьогодні влада в Україні робить ринок землі прозорим". Він нагадав, що за підсумками регіональних земельних форумів і публічних дискусій 31 березня 2020 року парламент України затвердив закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Президент також нагадав про ухвалення низки законів та указів, зокрема про національну інфраструктуру геопросторових даних та передачу частини сільськогосподарських земель із державної в комунальну власність.

"Нарешті, у квітні 2021 року, подолавши шалений спротив і тисячі правок законодавчого спаму від окремих політичних партій, Верховна Рада ухвалила останні ключові закони, необхідні для старту прозорого ринку землі. Це закон №2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі/продажу землі, і №2194, який прибирає у кабінетних чиновників функцію оформляти право на землю", - сказав Зеленський.

"Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість для кожного українця взяти участь в аукціоні й започаткувати своє фермерське господарство", - додав він.