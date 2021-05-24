Україна і ЄС домовилися щодо ковід-паспортів

24 мая 2021, 13:29

Українська ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам Євросоюзу, повністю готова.

Україна і Євросоюз досягли згоди щодо можливого взаємного визнання паспортів вакцинації, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Вона зазначила, що, розробляючи власні зразки ковід-паспортів, Україна тісно співпрацювала з Єврокомісією для забезпечення їх взаємосумісності з європейськими сертифікатами вакцинації.

"Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання - це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно", - зазначила віце-прем'єр.

Вона зазначила при цьому, що це політичне рішення стосується також визнання вакцин з третіх країн. Ці переговори українська і європейська сторони, за словами віце-прем'єр-міністра України, почали двома місяцями раніше.

"У нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян у межах ЄС", - наголосила чиновниця.

Стефанишина передбачає, що до кінця червня цей процес має бути завершений.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробив три види ковід-сертифікатів. Їх можна буде використовувати за допомогою смартфона і QR-коду.