У Китаї заперечують хворобу уханьських вірусологів до спалаху COVID

24 мая 2021, 13:58

Інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьського інституту вірусології не відповідає дійсності, заявили у зовнішньополітичному відомстві країни.

У МЗС Китаю заперечують поширену The Wall Street Journal інформацію про коронавірусну хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьського інституту вірусології. Про це заявив на брифінгу в понеділок, 24 травня, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні.

"Уханьський інститут вірусології 23 березня цього року опублікував заяву, в якій йшлося, що до 30 грудня 2019 року Уханьський інститут вірусології не стикався з новою коронавірусною інфекцією", - зазначив він.

У китайському МЗС підкреслили, що станом на 23 березня 2021 року жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.

"Тому публікація про захворювання трьох співробітників Уханьского інституту вірусології абсолютно не відповідає дійсності", - сказав Чжао Ліцзяні.

Як повідомлялося, раніше WSJ з посиланням на інформацію американської розвідки опублікувало дані про те, що троє вірусологів з Уханя, які працювали з коронавірусами, в кінці 2019 року одночасно захворіли й потрапили до лікарні.

Нагадаємо, в кінці березня було оприлюднено звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати походження коронавірусу COVID-19.

У документі найімовірнішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник у популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.