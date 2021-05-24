Фури перекрили державну трасу до Миколаєва на знак протесту

24 мая 2021, 15:20

На Миколаївщині водії великовантажних автомобілів перекрили державну трасу Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське» в районі села Гур'ївка Новоодеського району у напрямку до Миколаєва.

Вони невдоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Миколаївської області.

«Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотній бік наразі відкритий. Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок», - сказали у пресслужбі.

Акція відбувається біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки». Водії стверджують, що ГВК начебто працює некоректно, є проблеми із точністю зважування.

Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати вантажівки, бо вантаж часто перевищує дозволений нормативами.