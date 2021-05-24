24 мая 2021, 15:25

Інцидент з посадкою в Мінську літака ірландської авіакомпанії Ryanair є "актом піратства". Про це в понеділок, 24 травня, сказав глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.

"Це викрадення, акт піратства, вчинений державою, що є вкрай серйозним", - вважає Боррель.

За його словами, 24 травня на саміті глав держав і урядів ЄС буде приділено "пріоритетну увагу відносинам з Білоруссю".

Також Боррель заявив про необхідність проведення міжнародного розслідування інциденту з посадкою літака Ryanair у Білорусі, повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Міжнародне розслідування цього інциденту має бути проведене для встановлення будь-яких фактів порушення міжнародного авіаційного права", - йдеться в заяві Борреля.

На його думку, дії білоруської влади "створили ризик для безпеки пасажирів і членів екіпажу".