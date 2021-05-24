Інцидент з посадкою в Мінську літака ірландської авіакомпанії Ryanair є "актом піратства". Про це в понеділок, 24 травня, сказав глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.
"Це викрадення, акт піратства, вчинений державою, що є вкрай серйозним", - вважає Боррель.
За його словами, 24 травня на саміті глав держав і урядів ЄС буде приділено "пріоритетну увагу відносинам з Білоруссю".
Також Боррель заявив про необхідність проведення міжнародного розслідування інциденту з посадкою літака Ryanair у Білорусі, повідомляється на сайті Ради ЄС.
"Міжнародне розслідування цього інциденту має бути проведене для встановлення будь-яких фактів порушення міжнародного авіаційного права", - йдеться в заяві Борреля.
На його думку, дії білоруської влади "створили ризик для безпеки пасажирів і членів екіпажу".