Падіння повітряної кулі: медики розповіли про стан постраждалих

24 мая 2021, 15:59

Одного з постраждалих прооперували, він у реанімації. У лікарні залишаються ще троє, їх стан стабільний.

Четверо осіб, які постраждали під час падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському Хмельницької області, досі в лікарні, одного виписали. Про це в понеділок, 24 травня, повідомляє Суспільне.Поділля.

Як розповів директор Кам'янець-Подільської міської лікарні №1 Олександр Чернець, в реанімації після операції знаходиться 37-річний житель Хмельницького, у якого діагностували численні переломи.

Крім того, 31-річному жителю Хмельницького, який потрапив у лікарню з переломами пальців, надали медичну допомогу, його виписали з медзакладу.

На цей час у лікарні знаходяться 28-річний пілот повітряної кулі з Київщини, 49-річна мешканка Прилук і 37-річний чоловік із села Смотрич. Стан усіх травмованих стабільний.