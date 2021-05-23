В Індії кількість жертв пандемії перевищила 300 тисяч

В Індії кількість смертей, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, перевищила позначку в 300 тисяч. Про це свідчать дані порталу Worldometers в понеділок, 24 травня.
Тільки за останню добу в Індії померли 4 455 COVID-пацієнтів, що близько до рекордного показника, а й загальна кількість досягла 303 751.
В Індії зареєстровано 26,7 млн випадків захворювання (більше тільки в США - 33,8 млн), країна є епіцентром пандемії коронавірусу.
Індія також стала третьою в світі країною, де зареєстровано понад 300 тисяч смертей - після США (понад 604 тисячі) і Бразилії 449 тисяч).
Останні 100 тисяч смертей в Індії зафіксували менш ніж за місяць.