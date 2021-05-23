В Індії кількість жертв пандемії перевищила 300 тисяч

24 мая 2021, 09:10

В Індії кількість смертей, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, перевищила позначку в 300 тисяч. Про це свідчать дані порталу Worldometers в понеділок, 24 травня.

Тільки за останню добу в Індії померли 4 455 COVID-пацієнтів, що близько до рекордного показника, а й загальна кількість досягла 303 751.

В Індії зареєстровано 26,7 млн ​​випадків захворювання (більше тільки в США - 33,8 млн), країна є епіцентром пандемії коронавірусу.

Індія також стала третьою в світі країною, де зареєстровано понад 300 тисяч смертей - після США (понад 604 тисячі) і Бразилії 449 тисяч).

Останні 100 тисяч смертей в Індії зафіксували менш ніж за місяць.