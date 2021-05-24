24 мая 2021, 16:28

Народний депутат Євген Шевченко був виключений із фракції Слуга народу, бо в нього є своя політична платформа. Про це в понеділок, 24 травня, сказав глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко виданню Страна.

"Зібрали необхідну кількість підписів - у нас такі рішення приймаються, якщо 70% за, тому, думаю, не менше 70% підписів було. Чи пов'язано це з учорашньою позицією Шевченка щодо Лукашена? Я не знаю. Можливо, частина людей вранці прокинулася, прочитала новини і вирішила, що час уже визначитися", - зазначив він.

Також Корнієнко пояснив, чому голосував за виключення Шевченка з фракції.

"Я голосував за його виключення, бо якщо у людини є своя політична платформа - ми не повинні обтяжувати його своєю присутністю. Але якщо він сам вирішив не виходити, то для нас не проблема проголосувати за вихід. Чи була у нас з ним особиста розмова вчора або сьогодні? Ні, не було", - заявив глава Слуги народу.

Своєю чергою, сам Євген Шевченко заявив, що напередодні його видалили з партійного чату і він все відразу зрозумів.

"Рішення щодо мого виключення з фракції було прийнято президентом ще місяць тому, але через скандал з Миколою Тищенком, було прийнято рішення почекати з моїм виключенням", - сказав він.

Він порівняв себе з Лукашенком, тому що почав свій трудовий шлях з колгоспника.

Для мене важливий не новий політичний проект, а важливо показати народу України інший шлях, іншу дорогу. Пройде час, і люди побачать правду, зрозуміють, що той шлях, який почав Петро Олексійович (Порошенко) і продовжив Володимир Олександрович (Зеленський), - це не той шлях, - заявив Шевченко.