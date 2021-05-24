Під Черкасами авто на швидкості влетіло в пост поліції

24 мая 2021, 16:00

Біля міста Золотоноша в Черкаській області автомобіль Opel Meriva на швидкості в'їхав у стаціонарний пост поліції. В авто в цей момент перебувала п'ятирічна дитина. Про це в понеділок, 24 травня, повідомляє прес-служба поліції області.

Відзначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

ДТП трапилася 23 травня близько 23:00 на 121 кілометрі автодороги Н-08. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Meriva не вибрав безпечну швидкість руху та, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на стаціонарний пост поліції. Чоловік за кермом був тверезий.

Відносно водія складено протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124) адміністративного кодексу України.