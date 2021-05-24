РФ звинуватила США в порушенні Договору про озброєння

24 мая 2021, 16:49

У Москві заявили, що Вашингтон самовільно вивів з обрахованої кількості кілька пускових установок і важких бомбардувальників.

В МЗС Росії заявили, що США порушують Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), оскільки кількість пускових установок і важких бомбардувальників в країні перевищує заявлену в угоді на 101 одиницю.

У зовнішньополітичному відомстві РФ відзначили, що в березні 2021 року Росія та США обмінялися повідомленнями про кількість стратегічних наступальних озброєнь.

Відповідно до отриманих даних, кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, пускових установок БРПЛ, важких бомбардувальників дорівнює 800, що відповідає умовам Договору. Тим часом, як відзначили в МЗС РФ, заявленого показника "досягнуто не тільки завдяки реальним скороченням американських озброєнь, а й шляхом одностороннього виведення із застою, за Договором, 56 пускових установок БРПЛ Trident II і 41 важкого бомбардувальника В-52Н".

Водночас в МЗС зауважили, що переобладнання пускових установок здійснено таким чином, що російська сторона не може підтвердити, що вони не придатні для використання ядерної зброї.

Крім того, США перейменували чотири шахтні пускові установки, які призначені для навчання, в не передбачену ДСНО категорію "навчальні шахти" і відмовляються враховувати їх в рамках СНО-3 в якості неразгорнутих шахтних пускових установок МБР.

"Таким чином, дозволений відповідно до підпункту с) пункту 1 статті II Договору показник перевищено США на 101 одиницю", - підкреслили в МЗС РФ.

Всього станом на березень 2021 року кількість розгорнутих МБР, БРПЛ і важких бомбардувальників з російської сторони становить 517 одиниць, з американської - 651 (при дозволеному угодою максимумі 700).

Кількість боєзарядів на розгорнутих МБР, БРПЛ і ядерних боєзарядів, які враховують за розгорнутими важкими бомбардувальниками, - 1 456 з російської і 1 357 з американської сторони (максимум відповідно до СНО-3 - 1 550). Кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР і БРПЛ, а також важких бомбардувальників з російської сторони становить 767 (при максимумі 800).

СНО-3 - договір між РФ і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, який набув чинності 5 лютого 2011 року. Сторони домовилися про його продовження до 5 лютого 2026 року.

ДСНО-3 - договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Підписано 8 квітня 2010 року і набув чинності 5 лютого 2011 року. Термін дії Договору закінчився 5 лютого 2021 року, проте сторони вирішили його продовжити до 2026 року.

Раніше США назвали остаточну умову СНО-3: Вашингтон готовий продовжити Договір з Москвою за умови, що обидві країни тимчасово заморозять розміри ядерних арсеналів. У Росії на цю пропозицію американської сторони відповіли відмовою та назвали її "неприйнятною".

Пізніше президент Росії Володимир Путін запропонував продовжити СНО-3 на рік без додаткових умов. За його словами, МЗС РФ має сформулювати офіційну позицію Москви щодо Договору, щоб отримати від США "прийнятну відповідь".