В Україні мінімум випадків COVID-19 з початку року

24 мая 2021, 09:59

В Україні за минулу добу виявили 1 334 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Це мінімальний показник з початку року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 23 травня.

Серед захворілих - 86 дітей і 21 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 1 019 осіб; летальних випадків - 68; видужали - 6 999 осіб", - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), місті Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 183 855 осіб, 49 436 пацієнтів померли, 1 957 560 осіб одужали.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:

Київ - 125

Вінницька область - 39

Волинська область - 67

Дніпропетровська область - 190

Донецька область - 42

Житомирська область - 48

Закарпатська область - 7

Запорізька область - 54

Івано-Франківська область - 35

Київська область - 4

Кіровоградська область - 26

Луганська область - 13

Львівська область - 41

Миколаївська область - 151

Одеська область - 29

Полтавська область - 7

Рівненська область - 46

Сумська область - 33

Тернопільська область - 55

Харківська область - 101

Херсонська область - 26

Хмельницька область - 16

Черкаська область - 47

Чернівецька область - 39

Чернігівська область - 26