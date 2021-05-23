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Общественное мнение
Общество
24 мая 2021, 10:18

За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично

В Україні за рік карантину рівень освіти впав на 8%. Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що це не критично. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, мінімум раз надва місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.

Порівняно з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращився і зараз становить 70-75%, повідомив міністр.

"Загалом ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.

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