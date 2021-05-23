У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську

24 мая 2021, 10:58

Неприйнятним кроком назвали в Європейській зовнішньополітичній службі (ЄЗС) примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс.

"Білоруська влада 23 травня змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську. Літак, власником якого є компанія з ЄС, що здійснював політ між двома столицями держав ЄС із сотнею пасажирів на борту, був примусово посаджений білоруським військовим літаком - це неприйнятний крок", - ідеться в поширеній у понеділок заяві ЄЗС.

"Одному з пасажирів - Роману Протасевичу - незалежному журналістові з Білорусі представники білоруської влади не дозволили сісти в літак у мінському аеропорту для того, щоб вилетіти в аеропорт призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції", - зазначається в документі.

ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".

"Цим примусовим діянням білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і членів екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту для того, щоб з'ясувати недоліки в міжнародних авіаційних правилах", - заявляють у ЄЗС.

Літак авіакомпанії Ryanair у неділю був екстрено посаджений у Мінську. Цим літаком з Афін до Вільнюса летів Роман Протасевич - колишній головний редактор інтернет-ресурсу NEXTA, визнаного в республіці екстремістським. Після посадки літака його затримали.

Радник екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Франтішек Вечерко сказав агентству BNS, що Білорусь змусила літак змінити курс, піднявши в повітря винищувач МіГ-29.

"Протасевич летів з Афін до Вільнюса тим самим рейсом, що тиждень тому летіла й сама Тихановська", - сказав Вечерко. За його словами, якби Тихановська в неділю була в літаку, її також затримали б.

"Вони підняли військовий винищувач МіГ-29, білоруський диспетчер наказав лайнеру змінити напрямок і летіти до Мінського аеропорту нібито через якусь загрозу мінування. У Мінську влаштували повторний огляд пасажирів, перевіряли лайнер, і коли пасажири виходили з літака, Протасевича затримали", - сказав Вечерко.

У білоруських ЗМІ з'явилася інформація, що рішення про посадку літака Ryanair у Мінську приймав особисто Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Білорусь оголосила в міждержавний розшук екс-головреда Telegram-каналу NEXTA і редактора Telegram-канала "Білорусь головного мозку" (обидва визнані екстремістськими в Білорусі) Протасевича. У листопаді 2020 року Генпрокуратура Білорусі зверталася до Мін'юсту Польщі з проханням про його взяття під варту та видачу для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинувачуваного у справі про масові заворушення в Білорусі.