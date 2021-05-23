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Политика
24 мая 2021, 11:23

На кордоні з Польщею з 8 червня стартує вакцинація від COVID-19 українців, що прибувають для роботи - Gremi Personal

Вакцинація від коронавірусної інфекції COVID-19 для громадян України, які приїжджають до Польщі з робочою метою, запланована з 8 червня на пропускному пункті "Шегині-Медика", повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, яка розпочала організацію такого процесу для своїх працівників.

Як повідомляє прес-служба компанії в понеділок, щеплення робитимуть вакцинами AstraZeneca та Johnson&Johnson, воно буде безкоштовним і добровільним для громадян України.

"Нещодавнє опитування наших працівників продемонструвало, що понад 55% готові вакцинуватися, щоб мати можливість частіше відвідувати Україну і після повернення до Польщі не робити ПЛР-тести або не проходити карантину. Тим паче ми бачимо і тенденцію з боку польських підприємств, які дедалі більше зацікавлені в працевлаштуванні у себе саме вакцинованих працівників. Ми відразу домовилися з польською медичною компанією із Жешува, яка бере на себе всю медичну частину", - сказав генеральний директор компанії Томаш Богдевич.

Згідно з повідомленням, у Міністерстві охорони здоров'я Польщі анонсували можливість щепитися в Польщі для всіх іноземців: тих, які мають дозвіл на роботу, студентів, а також подружжя і дітей іноземців. Дозвіл на постійне проживання, медична страховка або наявність польського ідентифікаційного номера PESEL для щеплення не є обов'язковими.

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