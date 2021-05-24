Суд скасував рішення ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом

24 мая 2021, 11:56

Верховний Суд на засіданні в неділю, 23 травня, скасував протокол Центральної виборчої комісії України від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

"Крім того, зазначеною постановою суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - повідомляє Громадянська мережа "Опора".

Рішення ухвалив Верховний Суд як суд першої інстанції. У разі, якщо ЦВК або команда Вірастюка подадуть апеляцію, справу переглядатиме Велика палата Верховного суду, а її рішення буде остаточним.

Як повідомлялося, в окрузі №87 на додаткових виборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти – представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський – набрали 29,69% та 28,86% відповідно. Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув кілька справ стосовно рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які ухвалила ОВК №87 під час встановлення підсумків голосування. Усі розглянуті справи було відкрито за позовами кандидата Шевченка. У більшості випадків (щодо шести дільниць) рішення суду першої інстанції - дії ОВК визнати правомірними, позивачу повністю відмовити в задоволенні позовів. Ці рішення було оскаржено.

Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними. У Громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що на деяких з ним за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

16 квітня ЦВК прийняла для обробки протокол окружної виборчої комісії №87 із позначкою "уточнений". Голова комісії Олег Діденко розповів про наявність двох судових справ щодо складання уточненого протоколу окружною комісією.

21 квітня Верховний Суд України ухвалив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність ЦВК і на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі №87 (центр - м. Надвірна Івано-Франківської області).

27 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати за округом №87 Олександра Шевченка, визнавши правомірним рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів проміжних виборів.

2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата в народні депутати за округом №87 Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №87. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87.

19 травня ЦВК, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного Суду, ухвалила рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами довиборів без урахування результатів голосування на шести дільницях.