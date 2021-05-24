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Общественное мнение
Политика
24 мая 2021, 11:58

Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу"

Депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка, повідомив нардеп Віталій Безгін.

"Євгена Шевченка виключено з фракції "Слуга народу", - написав Безгін на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, якого ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів стосовно подальшого перебування депутата Євгена Шевченка у складі фракції.

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