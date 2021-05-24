СБУ припинила спробу незаконного постачання до РФ товарів військового призначення на понад $100 тисяч

24 мая 2021, 12:12

Контррозвідники Служби безпеки України в Харківській області викрили та блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до РФ.

"Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі Харківської, Київської та Сумської областей", - написав на своїй сторінці у Facebook начальник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, учасники групи скуповували на вторинному ринку у приватних підприємців комплектуючі та вивозили їх до Росії на машинах в обхід митного контролю. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної і радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У результаті операції припинено спробу переправлення учасниками групи до РФ партії військових товарів на загальну суму понад $100 тис. Правоохоронці здійснили 16 обшуків, у результаті яких вилучили комплектуючі до військової техніки, штампи для підроблення технічної документації, печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв'язку.

Наразі слідчі органів безпеки вирішують питання про повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Також спецслужба перевіряє можливу причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам вживаних комплектуючих до військової техніки.

"За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та України, а потім робили косметичний ремонт і забезпечували підробленою технічною документацією", - написав Абдула.

Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.