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Общественное мнение
Политика
25 мая 2021, 08:19

Шмигаль: Земля дорожчатиме після відкриття ринку

Після відкриття ринку землі з 1 липня ціни на неї зростуть удвічі протягом найближчих трьох-п'яти років, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Україна 30 у вівторок, 25 травня.

"Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю як мінімум удвічі протягом перших трьох-п'яти років, такі наші оцінки", - сказав він.

За його словами, при ефективному управлінні землею потенційне збільшення надходжень до місцевих бюджетів становитиме до 12 млрд грн.

Також Шмигаль запевнив, що Кабмін встигає підготувати всі необхідні нормативні акти, щоб запустити ринок землі.

Глава уряду підкреслив, що "від реформи виграють землевласники - близько 7 млн ​​українців, які мають земельні ділянки".

Від відкриття ринку землі виграє і бізнес, вважає він.

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